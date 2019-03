Lewis Hamilton presume de corte de pelo en Instagram

Lewis Hamilton ha dejado atrás su imagen de malo malísimo de la Fórmula 1 para convertirse en el piloto simpático y divo del paddock. En los últimos años, el británico ha dejado de guardar las formas y ha sacado a la luz su verdadera personalidad, transformación que ha estado marcada por los constantes cambios de look.

Su radical cambio de imagen comenzó cuando dejó crecer su siempre rapado pelo y se perforó las orejas. Después llegó el corte a lo mohicano y su afición por los tatuajes y, ahora, justo después de grabar sobre la piel de su pecho un gran león, ha sido el turno de las trencitas.

El piloto ha compartido la foto de su nuevo corte de pelo a través de su cuenta de Instagram, en la que los comentarios no han tardado en llegar. El nuevo look, ideado para sus vacaciones en Barbados, no ha gustado entre sus seguidores, quienes han dejado comentarios como "Todo un conductor top pero un sentido de la moda pobre" o "Se parece un poco a un erizo".

No es la primera vez que el bicampeón se convierte en noticia por su peculiar aspecto, que ya le jugó una mala pasada en la última edición de Wimbledon cuando le fue prohibida la entrada al recinto en el que se disputaba la final por no cumplir los estrictos requisitos de imagen.