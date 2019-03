Lewis Hamilton desvela su secreto: es cantante de R&B y está preparando un disco

Las celebrities llevan una vida muy ajetreada, y aunque sus apretadas agendas no les dejan tiempo para casi nada, siempre encuentran un hueco para desarrollar sus facetas ocultas. El talento secreto que hay tras Lewis Hamilton se aleja bastante de la Fórmula 1, pues el tres veces campeón es un apasionado de la música. En una entrevista para el programa 60 Minutes, Lewis confesó que ha construido su propio estudio para poder crear un álbum de R&B.

"La música ha sido mi gran pasión desde que era pequeño. Comencé a tocar la guitarra cuando tenía 13 años. Aquí puedo ser yo, puedo ser vulnerable. Puedo mostrar un lado de mí que la gente no conoce", ha explicado. Además, el corredor comentó que la idea del estudio fue por su exnovia, Nicole Scherzinger: "Lo hice por Nicole, para que no tuviera que irse a Los Angeles. Ahora casi no lo usa, porque siempre estoy yo".

Al parecer, es posible que el piloto quiera seguir subiendo escalones en el mundo de la música, ya que confesó que el año que viene podría lanzar su primer disco. Hamilton presentó 'Adoro' y 'Lookin at You', dos canciones que aún no se han lanzado en público, y aseguró que quiere saber lo que piensa el público y compartirlo con ellos.