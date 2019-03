Leonardo DiCaprio tiene un doble en los Juegos Olímpicos de Río, el arquero Brady Ellison

Dicen que todo el mundo tiene un doble en alguna parte del mundo y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro han servido para que Leonardo DiCaprio encuentre el suyo. Brady Ellison está participando en el evento deportivo en la categoría de tiro con arco pero las redes sociales han pasado por alto su medalla de plata para captar toda la atención por su parecido en el actor.

Aunque el deportista reconoce que no ve que sea para tanto su similitud sí revela "Me lo han dicho antes, incluso cuando era más joven. En lo personal no veo un parecido enorme, quizá sólo el vello facial. Es un tipo bien parecido así que creo que es un cumplido".

Los montajes en la red no se han hecho esperar. Además los internautas consideran que DiCaprio caracterizado en su personaje de 'El Renacido' es exactamente igual que el deportista olímpico. ¿Tendrá también el mismo gusto por las chicas rubias de medidas de infarto?