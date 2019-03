Leo Messi desata la ira de los políticos de Gabón por su desaliñado aspecto

Con camiseta de manga corta, bermudas rasgadas, zapatillas, barba y las manos en los bolsillos se ha presentado Leo Messi antes las autoridades gabonesas. El futbolista del Barça se ha entrevistado con el Presidente de Gobierno y de la oposición del país africano antes de colocar la primera piedra de la sede de la Copa África que se celebrará en 2017.

A pesar de la emoción generalizada del país por la visita del astro argentino, el líder de la oposición no se ha tomado nada bien la actitud del futbolista. Así lo ha declarado en un comunicado en el que manifestaba su descontento con la visita: "Aunque te llames Messi y seas multimillonario no tienes derecho a presentarte ante las autoridades de la República, incluso las de una bananera, con las manos en los bolsillos de un andrajoso pantalón. Gabón no es un zoológico".

A pesar de las duras críticas por su aspecto "sucio", Messi ha continuado su visita por Gabón sin sentirse afectado por los comentarios. Allí visitó el centro de formación de deportistas que su amigo Samuel Eto'o tiene en el país, y al que ya acudieron antes otros compañeros como Xavi Hernández o Víctor Valdés.