Lamar Odom vuelve a comsumir drogas tras haber reincidido en el alcohol

Se ha encontrado crack en su casa

Parece que las drogas vuelven a formar parte de la vida de Lamar Odom. El ex jugador de baloncesto ha vuelto a recaer después de que varios amigos encontrasen crack en la casa del ex de Khloé Kardashian según informa TMZ. Odom estuvo a punto de morir de una sobredosis en el mes de octubre y ahora sus familiares y amigos están muy preocupados por no haber superado su adicción.