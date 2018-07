Aunque hace escasas semanas que firmaron los papeles de divorcio y ella está completamente centrada en su nueva relación con la estrella de los Cleveland Cavaliers, Tristan Thompson, parece que Lamar Odom no consigue pasar página y sigue tan enamorado de Khloé Kardashian como el primer día.

Durante el estreno de The Doctors, Lamar se dirigió a Khloé como su mujer, no ex, y confesó que lo único que le pide a la vida es que la hermana de Kim Kardashian vuelva a su lado: "Um, honestamente, quiero que regrese mi mujer".

¿Qué pensará Khloé de estas palabras por parte de su exmarido?