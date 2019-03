Lamar Odom protagonizará un reality donde contará su proceso de rehabilitación

Lamar Odom, el conocido jugador de baloncesto, ha ingresado hace una semana en un centro de recuperación. No es la primera vez que el jugador de la NBA recibe un tratamiento para combatir su fuerte adicción al alcohol y las drogas. Un problema que lleva arrastrando desde hace mucho tiempo y que ha estado a punto de costarle la vida, como el año pasado, cuando fue atendido de urgencias por una sobredosis. Según ha informado el portal de noticias TMZ esta vez ha sido el propio exjugador el que ha tomado la decisión de ingresar y recibir ayuda para intentar poner fin a sus adicciones.

Al poco de conocer el ingreso de Lamar en el centro de rehabilitación, una fuente cercana ha comentado a la revista People que el deportista protagonizará un reality donde contará su vida, y en el que el argumento principal será su recuperación. Parece que quiere seguir los pasos de su exmujer, Khloé Kardashian, con la que firmará su divorcio muy pronto, que junto con el resto de su familia protagoniza el programa televisivo 'Keeping Up with the Kardashians'.

"El show será sobre su vida, la recuperación, todo acerca de él", comentó la fuente anteriormente mencionada. Aunque los familiares y amigos del exjugador aseguran que ha superado sus problemas con la adicción y que es un tratamiento únicamente preventivo, Odom permanecerá 30 días ingresado, y según ha declarado una fuente cercana: "Quiere mantenerse claro y enfocado. Con el divorcio de Khloé finalizado y las vacaciones, él no quiere desviarse. Está tratando de cuidar de sí mismo. Realmente quiere estar mejor. Sus amigos y familiares le animaron y él tomó la decisión".