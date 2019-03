Las lágrimas de Cristiano Ronaldo, el llamativo traje Dolce & Gabanna de Messi y el embarazo de Pilar Rubio y Sergio Ramos, las sorpresas del Balón de Oro

El Balón de Oro ya tiene propietario: Cristiano Ronaldo. El futbolista se dejó llevar por la emoción cuando escuchó su nombre y tras plantarle un beso a su chica, Irina Shayk, acudió junto a su hijo, Cristiano Jr., a recoger tan preciado galardón. Un momento en el que el madridista no pudo evitar las lágrimas y sentirse muy agradecido por el premio recibido.

¡Pero esta no fue la única sorpresa de la noche! Y es que su principal rival, Leo Messi, también acaparó los flashes gracias a uno de los llamativos looks a los que nos tiene acostumbrados. El jugador del Barça volvió a confiar en Dolce & Gabanna para acudir a una gala de este tipo, y no pasó desapercibido: el color granate brillante de su traje deslumbró. Estuvo acompañado por su chica, Antonella Roccuzzo, que para la ocasión vistió un modelo de Rosa Clará en azul noche.

Esta misma diseñadora fue la elegida por la esposa de Xavi Hernández, Nuria Cunillera, para acompañarle a la cita futbolística, optando por un palabra de honor en rojo pasión.

Pero, sin duda alguna, la gran sorpresa de la noche fue la barriguita que lució Pilar Rubio en su Carolina Herrera de encaje. La presentadora acudió del brazo de su chico, Sergio Ramos, a la gala y ambos se mostraron encantados con el niño que llegará en mayo: “Estoy muy contento de estar aquí con mi mujer y esperamos que esa tripita siga creciendo y que para mayo salga todo bien”.