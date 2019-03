Kobe Bryant se despide de la NBA rodeado de famosos como Kanye West, David Beckham y Bella Hadid

Kobe Bryant se despide de Los Lakers después de 20 años jugando en el mismo equipo, desde 1996 hasta 2016. El jugador disputó su último partido contra los Utah Jazz donde consiguió hacer historia convirtiéndose en el tercer jugador de 37 años que anota más de 40 puntos en su último partido.

Como no podía ser de otra forma, muchos famosos quisieron decir adiós al deportista en su retirada. David Beckham, Kanye West, Zendaya o Bella Hadid fueron algunos de los asistentes del partido. La emoción estaba a flor de piel, 'La Mamba Negra', mote con él que se le conocía, disputó el inicio del partido nervioso, fallando los cinco primeros tiros a canasta. Pero, el jugador resurgió como ave fénix y no defraudó anotando al final 60 puntos. El público estaba entregado y la última ovación dejó latente lo querido que era el deportista. "Me he dejado el corazón y el alma en esto", fueron las últimas palabras de Kobe.

Según Forbes, el jugador se retira como el cuarto deportista más rico del mundo, gracias a sus triunfos deportivos y por sus contratos publicitarios. Kobe Bryant abandona la NBA con 604 millones de dólares en la cuenta y siendo uno de los mejores jugadores de la historia. ¡Todo un grande!