La 'kiss cam' a la caza de los mejores besos de las celebrities

Las últimas víctimas de esta cámara tan indiscreta han sido Barack y Michelle Obama, cazados en un partido amistoso de baloncesto entre la selección estadounidense y la brasileña. El presidente, tras la sorpresa, abrazó a su mujer para darle un apasionado beso. ¡Que romántico es el presi! Pero sin duda, el que es un beso de los de verdad es el de Jessica Biel y Justin Timberlake, ¡menuda manera de meter lengua y mano!

Un poco más recataditos fueron los Beckham. Con lo fina que es Victoria, seguro que estaría más pendiente de su modelito que del beso de su guapísimo marido David Beckham. También muy discretos fueron Justin Bieber y Selena Gomez que dejaron a un lado su pasión juvenil.

Los hay que se sorprenden tanto que ni se acercan. Parece que a Jessica Alba y a su marido les ha podido la vergüenza y no pueden evitar una risa nerviosa. Ni que no estuvieran acostumbrados a ser observados por millones de espectadores. Pero sin duda, a la que parece no haberle hecho ni gracia ser cazada es a Sofía Vergara. Su cara es todo un poema…

A pesar de ser una cámara muy indiscreta lo que si tiene la kiss cam es que te deja un recuerdo para siempre. Sino que se lo pregunten a Zac Effron y Vanessa Hudgens. A pesar de haber roto su relación siempre van a tener un recuerdo de su amor. Amor que Will Smith parece querer ocultar al objetivo de la cámara bajo su gorra. Celebrity o no celebrity nadie se escapa de los besos más televisivos.