Katia Aveiro, la hermana de Cristiano Ronaldo, responde a los rumores de mala relación que tiene con el futbolista

Katia Aveiro, la hermana de Cristiano Ronaldo, ha querido defenderse de las acusaciones que ha lanzado un exnovio suyo en un reality luso. Y es que Claudio Coelho mantuvo un romance con Katia, y no ha desperdiciado la oportunidad de contar detalles de la mala relación que tenían los hermanos, además de los encuentros sexuales que tuvo con su entonces novia en las casas del madridista.

“Cuando salíamos juntos, Katia iba a entrar en un reality en España y a Cristiano no le gustaba nada la idea y estuvieron distanciados”, ha confesado Coelho.

Pero, sin duda alguna, lo que más ha enfadado de sus declaraciones es que ha asegurado que se acostó con la hermana de CR7 en la cama que el jugador tiene en su casa del Parque Natural de Gêres en Portugal y también en la de La Finca en Madrid.

Algo que ha desmentido el entorno del futbolista así como la propia Katia a través de su blog personal: “Por desgracia, hay muchos hermanos que no se hablan, pero por suerte ese no es mi caso. Ellos son tan importantes para mí, como yo lo soy para ellos y, a pesar de que no vivimos juntos, crecemos juntos y hemos aprendido a cuidar los unos de los otros”.