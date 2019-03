Kasi J. Bennett, la desconocida y exuberante novia de Usain Bolt

Esta belleza jamaicana de Old Harbour se ha mostrado muy entusiasta con su pareja en las redes sociales durante la Olimpiadas y no ha dejado de dedicarle comentarios a su chico abiertamente en Twitter y en Instagram al que llama "mi jefe", "mi bebé" y "leyenda" en varias de suspublicaciones. "El nivel de orgullo es inconmensurable", escribió después de que el deportista ganara una nueva medalla de oro.

Bolt rompió el silencio acerca de su relación, asegurando al periodista Ian Boyne el enero pasado que salía con una chica de Jamaica desde hacía tres años, pero que deseaba mantener el romance lo más privado posible. "He intentado explicarle que cuando se sepa no va a ser como ella piensa", explicó el atleta. "Mucha gente tratará de atacarla, así que le dije que íbamos a hacerlo fácil y tendríamos que estar seguros de que estaba lista para ello", añadió. "Sin duda no me escondo, pero no trato de ponerlo en los medios de comunicación como 'aquí está', porque personalmente sé lo que va a pasar", continuó.

La pareja fue vista en abril mientras se besaban disfrutando del carnaval de New Kinsgton. Usain compartió una foto de los dos después, llamándola la 'Primera Dama' y a él mismo 'presidente'. También relató en la entrevista haberle pedido a su chica que fuera honesta con su pasado porque al final la prensa se iba a enterar de todo.

También dijo haber ha tenido solo oficialmente tres o cuatro parejas y buscar la estabilidad en sus relaciones. "Eso es lo que quiero para mí", dijo, hablando del matrimonio y los niños, que espera que sean tres, y puntualizó que cuando supiera que era la mujer adecuada daría el paso definitivo. Por cierto, destacó que le encantan las piernas, sobre todo, los muslos de Bennett, y su figura curvilínea.