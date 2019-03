Joana Sanz zanja los rumores de crisis con Dani Alves con un drástico mensaje

Joana Sanz, la mujer de Dani Alves, ha salido al frente de los rumores que apuntan a que entre ella y su marido hay una crisis. Todo ello debido a que últimamente no se han dejado ver mucho juntos y a que han pasado la Navidad por separado: la modelo en París con su madre y Alves en Brasil en compañía de los suyos.

La modelo tinerfeña se ha mostrado clara y concisa a través de sus Stories de Instagram, donde ha escrito en portugués: “No soy brasileña, soy española, pero voy a intentar responder en portugués porque ya me estoy enfadando”, comienza diciendo, y añade: “Porque no esté 24 horas con mi marido, no significa que no estemos juntos. ¿En qué siglo vivimos? En el siglo en el que vivo, los casados también hacen vidas separadas”.