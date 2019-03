Jesé Rodríguez echa de menos a su hijo Nyan y esta ha sido la contestación de Aurah Ruiz

Aurah Ruiz no se calla nada. La modelo lleva una guerra con Jesé Rodríguez desde que en enero de este año rompieran su relación en muy malos términos y con el hijo de ambos en el hospital. Recientemente el futbolista ha caído en usar la última herramienta de Instagram para contestar a sus seguidores varias preguntas de su vida privada.

Uno de los fans de Jesé le ha preguntado si echaba de menos a Nyan, el hijo que tiene con Aurah y al que según la modelo no ve porque él no quiere. Ante la pregunta de su follower, Jesé ha contestado que echa de menos al niño “a todas horas”. Unas declaraciones que al parecer han indignado a la madre del pequeño que no ha tardado en pronunciarse a través de su cuenta personal de la citada red social.

"Todo aquel que obra mal, al final le irá mal. Puede que al principio las cosas le salgan como las haya planeado, pero tarde o temprano Dios se encargará de pasar factura, pues la justicia divina es algo de lo que nadie puede escapar", ha escrito Aurah en sus stories de Instagram. La canaria no ha querido mencionar al padre de su hijo directamente pero todo apunta a que sus palabras van para él. No es la primera vez que la ex de Jesé usa esta herramienta de Instagram para dedicarle unas palabras.