Jenson Button, pillado de la mano con la modelo Brittny Ward

después de que su ex, Jessica Michabata fuese pillada con John Mayer

Jenson Button parece que quiere dejar claro a su ex, Jessica Michabata que es muy feliz junto a la modelo Brittny Ward. No sabemos si el piloto sentiría celos de ver que Michabata también ha conseguido rehacer su vida junto al ex de Katy Perry, John Mayer. Lo cierto es que el piloto ha sido visto con su nueva pareja justo un día después de que su ex saliese a cenar con John Mayer. ¡No te pierdas las fotos!