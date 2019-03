Jennifer Lopez finalmente si cantará en la inauguración del Mundial de Brasil 2014

ANTERIORMENTE HABÍA DICHO QUE NO

Aunque en un principipo Jennifer Lopez había dicho que no a su actuación en la inauguración del Munidal de Brasil 2014, finalmente ha rectificada y ha dicho que sí estará presente ya que "no quiero decepcionar a mis fans". JLo cantará junto a Pitbull y Claudia Leitte el tema 'We are one (Olé, olá) para calentar motores de cara al gran evento futbolístico.