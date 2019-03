Jennifer Lopez comienza un nuevo romance junto a un exnovio de Cameron Diaz y Kate Hudson

Por donde va arrasa, así es Jennifer Lopez. Si hace unos meses la artista conquistaba a Drake, JLo se ha dejado conquistar por Alex Rodríguez, que anteriormente mantuvo relaciones con las actrices Cameron Diaz y Kate Hudson. Según fuentes cercanas a la cantante, “Ha estado viéndose unos meses, y estuvieron juntos en Los Ángeles el pasado fin de semana. Ellos están realmente juntos porque tienen mucho en común, desde sus raíces latinas hasta su amor por Nueva York y sus hijos”.

La artista y el jugador se conocían desde hace tiempo ya que cuando JLo estaba casada con Marc Anthony acudieron a un juego en la Serie Subway a A-Rod en 2005. Además el pelotero también asistió a algún concierto de Lopez en las Vegas

Aunque su relación acaba de comenzar parece que la pareja comparte muchas cosas en común como sus hijos. Ambos están muy felices y en especial la intérprete de 'Ain´t your mama', que además de estar viviendo un buen momento personal también lo es profesional. La sexy artista está a punto de estrenar su nuevo programa de baile, 'World of Dance' y además acaba de presentar la segunda temporada de 'Shades of Blue', la serie que produce junto a Ray Liotta. Sin duda el 2017 está siendo el año de la cantante y esperemos que continúe así.