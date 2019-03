Javier Hernanz desmiente un posible romance con Alba Carrillo

El programa de Ben Trobants anunciaba la bomba de que Alba Carrillo podría haber rehecho su vida sentimental al lado de Javier Hernanz. Lo más sorprende de la información era que el piragüista mantiene una relación consolidada con la nadadora olímpica Mireia Belmonte. Después de las especulaciones, el deportista ha zanjado la polémica negando los rumores de su posible romance con la modelo.

"Nunca he hablado de mi vida privada pero hoy he leído TONTERÍAS tan gordas que no puedo dejar de desmentirlas rotundamente. Punto final", ha comentado Hernanz en su perfil de Twitter. La ex de Feliciano López y el deportista se conocieron hace un año y medio cuando ambos protagonizaron la portada de la revista MASS Bienstar para el número de febrero del año pasado.

La noticia de que Hernanz tenía algo más que una bonita amistad con Carillo, venía después de que el piragüista publicase un vídeo junto a Mireia donde aparecía buceando y le dedicaba unas cariñosas palabras: "No he podido tener 2 años más maravillosos a tu lado. Te quiero".