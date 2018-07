James Rodríguez en el punto de mira de Florentino Pérez por sus vacaciones

La situación de James Rodríguez en el Real Madrid se complica. Si el jugador se quejaba de no haber jugado los minutos deseados y no portar la camiseta blanca como titular del equipo, ahora son los dirigentes del Real Madrid quienes consideran que el centrocampista no ha hecho bien en irse de vacaciones a Miami con su mujer, Daniela Ospina, y su hija, Salomé sin haber pasado por el quirófano para curar su lesión de hombro. En las imágenes, podemos ver a James disfrutando con su familia y ajeno a todo el revuelo casuado, no sólo por su nuevo tono de pelo, sino por la controversia que ha generado en el club.

El club esperaba que James, después de disputar la Copa América Centenario, donde ha jugado un buen papel, el deportista regresase a España para recuperarse de la lesión y comenzar la pretemporada el 25 de julio al máximo rendimiento. Esto retrasaría sus entramientos con el resto del equipo por lo que el entrenador, Zinedine Zidane, estaría descontento con su actidud.

El hecho de que haya preferido tomarse unos días de relax hace dudar al club del compromiso del jugador con el Real Madrid. A pesar de la mala relación del colombiano con Florentino Pérez, su representante, Jorge Mendes tiene una buena relación con el club madrileño y estaría trazando una estrategia para dejar que James ponga rumbo al Manchester United.