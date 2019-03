Irina Shayk gana la batalla celebrity como la pareja perfecta de Cristiano Ronaldo

Ya es jueves, lo que quiere decir que ya tenemos los resultados finales de la batalla celebrity de esta semana. A pesar de que hemos enfrentado a dos bellezas, Rihanna e Irina Shayk, que compiten en cuerpazos, ojos verdes y fama, parece ser que a la hora de competir por el corazón de Cristiano Ronaldo, sólo una de ella es la ganadora: Irina Shayk.

La novia del futbolista del Real Madrid, lleva con él desde 2010 y las continuas muestras de cariño y amor cada vez que aparecen públicamente, evidencian que por mucho que Rihanna tire fichas al portugués, no tiene nada que hacer.

Vuestros comentarios también han sido contundentes a la hora de decantaros por vuestra preferida y aquí están los tres mejores:

El oro esta semana es para...

Celebyou: Sin ninguna duda, que Cristiano se quede como esté: Con Irina. Y que Rihanna se vaya a buscar otro churri por ahí que siempre se mete en relaciones que nada tienen que ver con ella!

La plata se la lleva a casa…

Sareta13: La lógica ninguna de las dos merece a Ronaldo, pero como hay que eligir una yo diría a irina la que esta con él desde par de años pero eso no significa es la mejor opción, todo vale para el prestigio a lado de la prensa y tampoco no hay diferencia entre la una y la otra. Todas se desnudan para ganar la vida y Todas quieren "50 Shades" .

El bronce lo consigue…

QKQKQK: A mi me gusta más Irina, que para eso es su novia oficial no??? Riri no se puede estar quieta ni un segundo... que perraca!!!