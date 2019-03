Irina Shayk: "Con Cristiano Ronaldo me sentía fea e insegura"

En una entrevista para Hola

Irina Shayk ha hablado en exclusiva para ¡Hola! sobre su ruptura sentimental y ha dejado unas declaraciones que no van a sentar nada bien a su ex pareja. La modelo ha confesado cómo se siente ahora que no está con Cristiano Ronaldo y cuales son sus expectativas de cara al amor en el futuro: "Quiero un hombre fiel, honesto, un caballero que sepa cómo respetar a las mujeres. No creo en los hombres que nos hacen caer y sentirnos infelices, porque eso no es de hombres sino de niños". Pensé que había encontrado ese hombre ideal... pero no".