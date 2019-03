Irina Shayk: "Cristiano es muy romántico, a veces demasiado"

Irina Shayk y Cristiano Ronaldo cumplen 4 años de noviazgo, y es que lo que empezó como una aventurilla ha acabado siendo una de las parejas más consolidadas del panorama internacional. ¡Y de las más guapas!

La modelo, ahora convertida en actriz, ha presentado su película 'Hércules' y ha aprovechado para hablar del futbolista: “Cristiano es un chico muy romántico. Pero lo cierto es que, aunque en ocasiones me encanta que sea tan romántico y considerado, otras veces no me resulta tan agradable. En realidad, todo depende del ánimo con el que me encuentre. Por suerte, él es muy consciente de mis cambios de humor”.

Parece ser que Cristiano es un trocito de pan y que está muy pendiente de la joven modelo, que asegura que no existen celos en la pareja y que hay mucha confianza entre ellos: “Siempre es bueno que los hombres puedan fijarse en lo que hay a su alrededor para que aprendan a apreciar lo que tienen en casa. Así que tienes que estar cómoda con ello, y yo lo estoy. Es muy importante perder las inseguridades, sobre todo cuando llevas más de cuatro años en una relación. En ese punto hay que aprender a confiar el uno en el otro”.

A pesar de los rumores de un posible distanciamiento, parece que la pareja está pasando por uno de los mejores momentos de la relación, ¿acabará en boda?