La importante decisión de Andrea Duro sobre su relación con Chicharito

La relación de Andrea Duro y Chicharito cada día parece más afianzada a pesar de la distancia. El futbolista vive en Londres por motivos laborales mientras que la actriz reside en Madrid. Sin embargo eso no supone ningún problema para ellos quienes viajan con frecuencia para poder pasar tiempo juntos.

De hecho, la actriz ha estado viajando con mucha frecuencia a la capital inglesa, lo que ha levantado sospechas sobre una posible mudanza de Andrea junto a Chicharito, de quien está muy enamorada.

La actriz ha confesado a la revista Lecturas que le gusta viajar a Londres para mejorar su inglés y completar su formación, aunque no ha confirmado sus planes de mudanza. "No sé, a mí me encanta vivir en Madrid, pero podría vivir en cualquier parte del mundo. No lo descarto, pero siempre que fuera por trabajo y por decisión propia mía podría planteármelo", confesaba en la mudanza.

Desde que la pareja comenzase con su noviazgo en verano del 2017, han inundado de amor las redes sociales compartiendo con sus seguidores sus momentos más románticos.