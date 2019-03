Las imágenes de la espectacular fiesta de boda de Cesc Fábregas y Daniella Semaan

Cesc Fábregas y Daniella Semaan había puesto broche de oro a sus siete años de relación y tres hijos en común a inicios de mayo al que solo fueron invitados sus familiares más cercanos. Ahora, la pareja ha querido celebrar de su amor rodeados de sus amigos más íntimos en una isla privada de Ibiza.

Antonella Roccuzzo y Leo Messi | Gtres

En esta ocasión, han querido hacer partícipe de la celebración a los hijos de Leo Messi y Luis Suárez, vistiéndolos de blanco al igual que sus hijos pequeños. Los hijos mayores de Daniella, fruto de su antigua relación, no se decantaron por el blanco y utilizaron colores veraniegos.

Demarco Flamenco | Gtres

Días atrás, se había visto a Antonella Roccuzzo y Leo Messi disfrutando del verano en la Isla Pitiusa. Todo apunta a que, probablemente, la esposa del futbolista del Barça haya ayudado a Daniella a organizar su impresionante noche de amor a la libanesa.

La novia lucía un vestido de encaje, con escote en 'V' y brillos confeccionado para ella de Georges Hobeika. Una de las joyas que más ha llamado la atención ha sido el brazalete en el que se lee su nombre junto al de su ya marido.

Con ritmo de la canción 'Can't Take My Eyes Off You', Daniella y Cesc entraron en la pista para bailar bajo las estrellas.