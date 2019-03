Iker y Sara; Cristiano e Irina; Iniesta y Ana; Guti y Romina se casarán mientras Piqué y Shakira se quedan en 'el banquillo'

Lo de casarse está de moda y nuestras celebrities lo han dejado muy clarito. Y es que, el próximo verano, cuatro de las parejas futboleras más seguidas pasarán por el altar, protagonizando, sin duda, los bodorrios más esperados del año.

Los primeros en casarse serán Guti y Romina Belluscio. Desde que se conocieron, la parejita no ha escondido ni un segundo su romance por lo que su bodorrio no iba a ser menos. Aunque todavía no han confirmado la fecha exacta, sí han asegurado que será este verano y en una isla de ensueño, posiblemente Formentera.

Los que también han puesto día y hora a su enlace son Andrés Iniesta y su novia de toda la vida, Ana Ortiz. La pareja, que tiene una hija en común de un añito de edad, quiere seguir formalizando su romance y dará un paso más el próximo 8 de julio; día en el que se darán, por fin, el sí quiero.

No corre la misma suerte su compañero de juego, Gerard Piqué. A pesar de que aseguraba que pasaría por el altar con Shakira, lo cierto es que su relación está haciendo aguas y se encuentra “muy agobiado”; un factor que está siendo clave a la hora de plantearse su futuro con la colombiana. Así que parece que para ellos, aún no van a sonar las campanas de boda…

Pero la mala suerte del culé no ha llegado a territorio vikingo y Cristiano Ronaldo e Iker Casillas sí que nos darán la opción de sacar del armario nuestras mejores galas, llevando hasta el altar a sus respectivas chicas, Irina Shayk y Sara Carbonero. Aunque ninguno de los dos ha confirmado aún la noticia, los rumores sobre sus futuras bodas cada vez cobran más fuerza. Hasta el punto que amigos cercanos al club han confirmado lo que parecían simples habladurías.

Desde luego, cuatro bodas y un posible ‘funeral’ amoroso que dará más juego que nunca en los próximos meses y que hará que el verano se vista de blanco.