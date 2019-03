Iker Casillas se siente como John Lennon

Iker Casillas está harto de ser el centro de todas las miradas, pero sobretodo de los flashes que le persiguen a él y a su novia, Sara Carbonero, allá donde van. Siente que su vida se está limitando, pero lo que nos ha impresionado más es que el guardamenta piensa que su vida corre serio peligro.

“Todo el mundo sabe dónde vivo y acordémonos de lo que le pasó a John Lennon... que un día un loco te saca una pistola. No sé adónde llegará esto, es una vergüenza”. Está harto de los paparazzis y el portero dice: “Están todos los días por si sales de casa y vas en pijama a tirar la basura, por si un día te pica la nariz y te metes el dedo donde no debes, por si un día te rascas donde no debes”, con estas palabras se quejaba en una entrevista concedida a 'La Razón'.

La historia de amor que vive con la presentadora Sara Carbonero le hace sentir como un delincuente, según palabras de Iker. Insiste en que él no es famoso, solo un deportista que ha conseguido más que la mayoría y cuya pasión le llevó a dar un beso a su novia. A lo mejor si no fuerais tan huidizos con la prensa... Mucho ánimo Casillas, no es por desanimarte pero aún te queda un poquito.