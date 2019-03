Iker Casillas y Sara Carbonero, viaje solidario a China

Iker Casillas y Sara Carbonero han decidido recorrerse el mundo entero. Vamos, que no le va a quedar lugar del globo terrestre que no pisen. Primero Brasil, luego Nueva York, después Navalcruz y ahora... ¡China! Se ve que a la parejita le ha picado la mosca Willy Fog y esto es un no parar. AUnque en esta ocasión se trata de un viaje solidario.

Y es que 'San Iker' tiene una fundación que se llama 'Iker Casillas Foundation Charity China Tour' y en estos días anda con Sarita por tierras asiáticas con una apretada agenda de eventos. Desde hacer el saque de honor y presidir el partido del Barca-Madrid chino, resumidamente y para que nos entendamos, hasta subastar artículos de La Roja.

En las imágenes les hemos pillado durante el partido en el palco. Míralos que serios y puestos están los Carbonillas metidos en su papel y sacando 'pechos'. Aunque hemos de decir que tenían el gesto un tanto torcido, ¿sería el cansancio? ¿O es que no les estaba molando mucho el 'rollito'?

Desde luego, los que sí disfrutan de lo lindo con su presencia son los chinos, que están encantados de tener a los tortolitos en su país y no se pierden ni un detalle de cada paso que pegan. ¿Y cómo harán Iker y Sara para entenderlos? Porque el chino, que nosotros sepamos, no es un idioma de estos que se chapurrean en tres días... ¿Será porque no entienden ni 'mu' el gesto rancio de sus caras?