Iker Casillas y Sara Carbonero decidieron hace cinco años marcharse a Oporto. Siempre se han barajado muchas explicaciones sobre su decisión, pero el portero ahora ha revelado la verdad a través de su perfil de Instagram.

"Pocas veces hablé de mi salida del @realmadrid. Di una rueda de prensa en solitario, error, y me fui. 5 años han pasado ya desde entonces. 5 años que crucé la frontera que me llevó a nuestro país vecino: Portugal. Necesitaba volver a sentirme otro. Tener un nuevo ambiente, abandonar estar tan expuesto a la crítica y querer mejorar. Es así amigos, todos los jugadores (sean buenos o malos) quieren mejorar", comenzaba diciendo Iker.

Y añadía: "Y para ello hay que mejorar lo físico y lo mental. Y esto último era importante. En Oporto lo volví a sentir. Que no os cuenten otras cosas. Esta foto es de un Real Madrid vs Getafe, temporada 14/15. Yo ya sabía que iba a ser mi último partido. The Last Match. #iwillcomeback #madrid #buenasnochesmundo".

Un mensaje con el que deja claras sus intenciones de regresar a la capital. Y es justo antes del confinamiento recordemos que el potero presentaba su candidatura a la presidencia de la Real Federación de Fútbol Española, por lo que su vuelta estaría cada vez más cerca, si la crisis sanitaria por el coronavirus lo permite.

Seguro que te interesa...

La foto de Iker Casillas con la que bromea sobre los hermanos Casas