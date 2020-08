Las inesperadas declaraciones de Iker Casillas sobre su matrimonio con Sara Carbonero

Iker Casillas y Sara Carbonero han abandonado Portugal para volver a la capital madrileña, junto a sus dos hijos, tras 5 años viviendo en la ciudad de Oporto que les ha robado el corazón.

Después de un año durísimo para la pareja, tras el infarto de miocardio del futbolista y el cáncer de ovario que le diagnosticaron a la periodista, han puesto fin a un lustro vivido en el país vecino para regresar a Madrid, después de que el portero anunciase su retirada definitiva como jugador. Ahora, que trabajará a la vera de Florentino Pérez en calidad de asesor, regresando al equipo al que siempre ha estado unido, el Real Madrid, el futbolista ha concedido esta semana una entrevista de lo más personal a la revista Semana.

Después de este último año tan delicado que les ha cambiado la vida a ambos, Iker ha confesado que ya solo vive el presente porque "mañana no se sabe lo que va a pasar" y que, por eso, tanto la presentadora como él, ahora "viven el día a día".

Sin embargo, a pesar de haber superado todos estos baches, recientemente fallecía el abuelo paterno de la periodista, quien acudió al entierro sin la compañía de su marido ya que, tal y como él ha asegurado, no pudo estar. Sara y sus hijos, Martín y Lucas, se trasladaron cerca de él porque sabían ''que estaba muy malito'', unos momentos en los que Iker estuvo ausente dado a que la Final de la Copa de Portugal era su último partido con el equipo y fue el motivo por el que no pudo acompañar a su mujer en el funeral de su abuelo.

"Con la situación que hemos tenido, en las últimas semanas igual no he estado mucho con Sara y eso da lugar a especulaciones", explica el portero en el citado medio.

Ante estas insospechadas declaraciones, ha querido añadir que al estar de un lado para otro no ha estado tanto con la presentadora como le hubiese gustado: "Igual no he estado lo que tendría que haber estado al lado de Sara".

