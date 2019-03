Iker Casillas y Sara Carbonero inician un nuevo cambio en sus vidas

Iker Casillas y Sara Carbonero se han mudado a una nueva casa. Como ya mostraron una vez en un programa de televisió,n la pareja vive muy cerca del mar en una preciosa casa, donde la periodista había montado un huerto para sus pequeños. Sin embargo, el mar tiene completamente enamorada a Sara y a sus hijos así que la pareja ha decidido mudarse a un piso en primera línea de playa, situada en el mismo barrio.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado este gran cambio, hemos podido ver algunas imágenes de su nueva residencia en la cuenta de Instagram de la influencer. En ellas no sólo vemos un fondo radicalmente diferente al que nos tiene acostumbrados y unas espectaculares vistas del mar. Además, una de las instantáneas iba acompañada del hastahg 'nada en su sitio', lo que podría ser una pista del caótico proceso de mudanza.

Este cambio podría tener algo que ver con el duro golpe que el futbolista ha sufrido recientemente. Y es que el portero ha perdido su puesto de titular en el Oporto FC ante su compañero José Sá, y es posible que Iker cambie de equipo si el mercado futbolístico se lo permite. Por su parte, Sara está inmersa en un nuevo proyecto profesional aunque aún no sabemos de qué se trata. ''No he parado de escribir. He escrito más que nunca, por la mañana, por la tarde, por la noche y sobre todo de madrugada. No lo he hecho en el blog, pero pronto sabréis de lo que os hablo'', publicaba recientemente en su blog.

A todo ello se suman los rumores de embarazo que planean sobre Sara, ya que muchos rumores apuntan a que podría estar embarazada de su tercer hijo.