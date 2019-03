Iker Casillas y Sara Carbonero, unos futuros papás en el musical de ‘Hoy no me puedo levantar’

El musical de ‘Hoy no me puedo levantar’ basado en los míticos temas de Mecano, tuvo hace unos días una visita muy particular: la de Iker Casillas y Sara Carbonero.

La pareja se dejó caer por la Gran Vía madrileña para disfrutar de la obra. Muy sonrientes posaron junto a todo el elenco, de hecho fue uno de los protagonistas, Canco Rodríguez, el que se encargó de publicar la imagen junto al comentario: "Ayer nos visitaron Iker Casillas y Sara Carbonero. Más majos que las pesetas”.

Los futuros papás presumieron de embarazo y así pudimos ver a Sara luciendo un ajustado vestido negro que marcaba su pronunciada barriguita, ya que la periodista se encuentra en la fase final de su embarazo.

La última vez que pudimos verla fue durante un acto de presentación de ‘Women´s Secret’, donde hizo unas declaraciones en las que quedó abierta la incógnita de sus planes de futuro junto a Iker y del lugar donde nacería el bebé. Pero lejos de ello, el portero aclaró hace unos días que tiene intención de quedarse en el Madrid, por lo que su hijo nacerá en la capital.