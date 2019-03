Iker Casillas: "Con Sara Carbonero espero un hijo y me ha dado tranquilidad, he crecido a su lado"

Desde Sudáfrica Iker Casillas ha concedido una entrevista a El País para hablar de su presente y sus planes de futuro más inmediatos. Allí tuvo lugar el famoso beso con Sara Carbonero durante la final de la Eurocopa 2012, y seguro que el futbolista ha recordado el mítico momento que conquistó a toda España nada más pisar una vez más el país africano.

Ni Iker ni Sara suelen hablar de su vida privada, pero el portero madridista sólo tiene halagos y palabras bonitas para su chica: "Con Sara espero un hijo y me ha dado tranquilidad, responsabilidad... No sé, de los 26 a los 31 cambias más que de los 20 a los 25. Y yo he crecido a su lado".

Iker Casillas no atraviesa su mejor momento profesional, pero como profesional no puede pedir nada más. Su relación con Sara Carbonero no puede ir mejor y pronto ambos se convertirán en papis primerizos de un bonito niño. Recientemente ambos han disfrutado de París, donde han vivido toda una escapada romántica y hasta han dejado grabado su amor en un candado en plena ciudad del amor... ¡Oh la, lá!