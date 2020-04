Hace casi un año Iker Casillas sufría mientras entraba un infarto de miocardio. Un duro golpe para el portero que le apartó del terreno de juego.

Tras el infarto, la vida de Iker ha cambiado por completo, y es que ahora el futbolista reconoce tener otras prioridades y otros objetivos en la vida. De ahí su candidatura a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Casi un año después de sufrir el infarto, Iker Casillas se ha sincerado y ha confesado los miedos que sintió y lo ha hecho a través de un directo que ha realizado con el que fuese su compañero del Real Madrid y actual entrenador del Pumas de México, Michel González.

"Después del ataque al corazón, estuve triste durante aproximadamente un mes, tenía miedo de caminar, dormir y hacer algún esfuerzo físico", confesaba Iker a través de este Live. Donde también reveló que actualmente se siente bien: "Ahora no estoy preocupado, me siento bien". Pero que continuará siguiendo las recomendaciones de los médicos: "Creo que solo los médicos pueden decir lo que puedo o no puedo hacer".

Unas sinceras declaraciones que han ocupado todas las portadas…

Iker y Sara Carbonero continúan viviendo en Oporto donde están pasando junto a sus hijos, Martín y Lucas, el confinamiento por el coronavirus.

