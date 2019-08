Iker Casillas se está recuperando del susto que vivió debido al infarto que sufrió en mayo. Ahora él y Sara Carbonero, que fue intervenida para extirparse un tumor de ovario, han pasado un verano muy complicado pero de lo más relajado. Unas vacaciones que les está ayudando a seguir adelante y volver a la rutina con fuerza cuando empiece septiembre.

Ahora Iker se encuentra en el equipo técnico de Oporto, incapaz de volver al terreno de juego debido a su salud, la cual parece que va mejorando debido a la buena noticia que le dió su equipo recientemente. Aunque la espera hasta que vuelva a pisar el césped es dura, el jugador se está tomando este tiempo muerto con humor y ha querido hacer reír a todos sus seguidores de Instagram con la última imagen que ha compartido.

Con 15 años menos, una camiseta de tirantes y unos pantalones pesqueros, así es como ha aparecido el portero en la última instantánea de lo más divertida que demuestra el extraño estilismo que lucía un Iker de 23 años: "Espero que no se haga viral esta foto. Digamos que no sé muy bien cómo llegué a sentarme así de ‘pancho’ en el banco. El momento camiseta de tirantes, pantalón por las espinillas y zuecos negros... ¡Tela! Y si le sumamos el reloj de los domingos y alguna otra cosa que mejor no comento…", ha escrito divertido en el post.

Un post que a las pocas horas ya va a llegar a los 300.000 'likes', y es que no tiene desperdicio, y muchos amigos suyos le han dejado comentarios llenos de ironía sobre lo estiloso que era en su juventud: “¡Que porte el tuyo leyenda!", "Espero que ya no tengas ese conjunto…" o "Me la voy a poner de póster en la habitación", han sido algunos de los comentarios que han escrito entre risas sus seguidores.

Seguro que te interesa...

La foto de Sara Carbonero en bikini y al natural que muchos han aplaudido