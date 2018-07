Iker Casillas, imagen de una marca de calzoncillos: "Mi cuerpo no es para lucirlo"

Si hace tres semanas Iker Casillas viajó hasta Madrid para la promoción del champú H&S, esta semana ha vuelto a la capital para presentar una nueva línea de calzoncillos de la mano de la marca portuguesa Impetus. Sin embargo y haciendo gala de su discreción, el guardameta del Porto no regaló a su público ni un posado en ropa interior.

"Mi cuerpo no es para lucirlo. No está tan musculado además soy de piel muy blanca y no quedaría bien en las fotos", explicó Iker, que en su lugar lució un pantalón, una americana y unos zapatos negros combinados con un polo en gris. "Cuando juego al fútbol uso slip y en mi vida normal voy con boxer. A la hora de dormir me los quito", confesó añadiendo que los calzoncillos del día de su boda fueron de color gris.

El futbolista ha creado su propia Fundación para ayudar a niños y jóvenes en exclusión social "porque quiero tener el control del destino de lo que se recaude", de ahí que parte de los beneficios de la venta de esta ropa interior estén dedicados a esta causa.

Asimismo, Casillas desmintió en principio los rumores de su futura mudanza a Miami en 2018 para jugar en el equipo de David Beckham: "He firmado hasta esa fecha y no pienso moverme de Oporto. Estamos muy bien adaptados y además tengo mi casa de Madrid muy cerca", aseguró. Y es que, según él, vivir en Oporto "me hace valorar más lo que tenía en mi entorno" y le está permitiendo vivir nuevas experiencias.