Iker Casillas, un fan incondicional de 'Los Chichos'

Iker Casillas nos deja algunas veces 'patidifusos' no sólo por sus looks, que distan mucho de ser estilosos, si no por esa vena 'chunga' que se ve que le corre por algunas de sus venas.

Y es que nuestro portero más internacional se decanta por 'Los Chichos' para amenizar sus viajes en coche. Así lo ha declarado en Facebook donde ha dicho: "Espero que os guste esta canción. Escuchad bien la letra por favor!".

No sabemos a qué parte de la letra en cuestión se referiría si a "Yo seré tu caballero, tús serás la dama mía", a "Nos amaremos en silencio y buscaremos un lugar para querernos tú y yo" o a "Las malas lenguas que hablan siempre dicen lo que quieren", pero desde luego, parece que le viene como anillo al dedo.

Teniendo en cuenta lo romanticón y tierno que Casillas se pone cuando escucha música, suponemos que en parte esta letra le recordará a su chica, Sara Carbonero. Pero, desde luego, no no la imaginamos a ella tan glamurosa y refinada compartiendo 'temazos' como este con Iker en el coche.

Seguro que cuando viajan juntos Casillas le pone todo un repertorio de canciones 'verbeneras'. Fíjate que hasta nos lo imaginamos haciendo 'playback' dándolo todo al volante en plan 'malotillo' total...