Iker Casillas se enfada con un usuario en Twitter: "No te metas en esta conversación"

CHARLANDO A TRAVÉS DE LA RED CON MICHEL SALGADO Y SANTIAGO CAÑIZARES

Iker Casillas ha vuelto a protagonizar un desencuentro con un fan en la red. Resulta que el portero del Oporto estaba conversando a través de Twitter con Michel Salgado y Santiago Cañizares cuando un internauta les pidió que hablasen vía wasap, una recomendación que no sentó nada bien a Iker quien no dudó en contestar a este usuario aconsejándole que no se metiese en la conversación.