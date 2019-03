Iker Casillas da la cara por Sara Carbonero: "Ella no ha cometido ningún error"

Iker Casillas ha salido en defensa de su chica, Sara Carbonero, durante una larga y sincera entrevista con Iñaqui Gabilondo.

El periodista no dudó en plantear al guardameta del Real Madrid algunas de las preguntas más polémicas que llevan sobrevolando la vida personal y profesional de Iker desde que comenzase su relación con Sara en 2010. Gabilondo no dudó en pedirle su visión acerca de un acontecimiento ocurrido hace varios años, cuando su pareja hizo unas duras declaraciones en el canal de televisión mexicano Televisa, asegurando que en el vestuario merengue, que entonces estaba bajo el mando de José Mourinho, había muy mal ambiente entre los jugadores e incluso estos se habían dividido en varios grupos, los que apoyaban al entrenador y los que no.

Ante este polémico tema Casillas fue contundente: "Ese día se busca una excusa para atacarme a mí a través de mi pareja, que es periodista y se llama Sara Carbonero. Ella no cometió ningún error. Durante los días previos a esa entrevista todo el mundo opinaba eso de esa situación. Ella lo que hace es recoger el eco de todos los compañeros periodistas, pero algunos se aprovecharon". Además, el portero madrileño continuó protegiendo a la madre de su hijo: "Sara podría decir muchísimas cosas del vestuario. Millones de cosas. Más de lo que la gente pudiera pensar. Ella no estaba dando ninguna exclusiva, pero buscando a Sara Carbonero se busca a Iker Casillas. Y es ahí cuando empezaron los problemas y a decirse que soy yo quien pasa información a mi pareja para que lo cuente. Eso sí, Mourinho no me dijo nunca nada sobre esto".

El jugador internacional de España se mostró de lo más sincero durante toda su reunión con el periodista, defendiendo siempre con uñas y dientes a Sara e intentando aclarar de una vez por todos los rumores que le tachan de 'topo'.