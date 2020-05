Iker Casillas sufría hace justo un año un infarto de miocardio que le llevó a una larga lucha por recuperar su salud que finalmente ha logrado superar.

En aquel momento su mujer, Sara Carbonero, se encontraba en Tarifa trabajando, por lo que regresó rápidamente a Oporto para estar junto al portero. Justo unas semanas después la periodista anunciaba que le habían detectado un tumor de ovario maligno, por el que fue rápidamente intervenida y justo después comenzaba el tratamiento para acabar contra el cáncer.

Fueron momentos muy difíciles en los que la pareja se apoyó mutuamente y que ahora celebran haber dejado atrás. "Y así, sin darme cuenta, un año. No soy de los que mira el camino recorrido. No suelo alardear de las cosas que han salido bien, pero en esta ocasión me siento contento por haber superado un gran obstáculo en mi vida. Ha sido, sinceramente, emocionante. Ha tenido terror, drama y ciertas dosis de ciencia ficción. Y por supuesto, ¡humor!", escribía el futbolista junto a una imagen suya en la que aparece mirando al mar.

Sin duda alguna, un duro golpe que le ha servido para reinventarse ya que, aunque no ha vuelto a ponerse bajo los palos de una portería, decidía presentarse como candidato a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Algo que, en caso de cumplirse, haría que regresase a Madrid junto a su familia tras varios años en Oporto.

