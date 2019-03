Iker Casillas: “Nos vamos adaptando poco a poco. Mi familia está muy bien”

En los últimos días ha sonado mucho el nombre de Iker Casillas, y es que el portero ha iniciado una cruzada contra Bankia para conseguir que le devuelvan el casi medio millón de euros que invirtió en acciones de esta entidad bancaria.

Tal es la implicación del portero con el tema que este pasado lunes estuvo en Madrid para prestar su imagen de forma desinteresada a la nueva campaña del bufete de los preferentistas. Momento que también aprovechó para hablar de su nueva vida en Oporto junto a Sara Carbonero y el hijo en común de la pareja, Martín.

“Nos vamos adaptando poco a poco. La gente se está mostrando muy cariñosa y sólo tengo palabras de agradecimiento. La gente del club y mis vecinos me están tratando fenomenal. Mi familia está muy bien”, ha declarado en una entrevista que recoge LOC.

Lo que sí que no hace es recordar el pasado, aunque sí que ha confesado que los cambios no han sido fáciles: “No es fácil cambiar de la noche a la mañana. Mis intereses son muy diferentes a los que tenía meses atrás. Me están yendo bien las cosas en Portugal. En mi carrera y, a nivel personal, también”.