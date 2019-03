El hijo de Cristiano Ronaldo no conoce a su madre

Tras la publicación de la biografía de la madre de Cristiano Ronaldo los secretos de la vida del jugador están empezando a ver la luz. Primero saltó la noticia de que la madre del delantero del Real Madrid estuvo a punto de abortar cuando se quedó embaraza de CR7, y ahora, el secreto mejor guardado por el jugador empieza a cobrar fuerza y más intriga en el mundo rosa: el nombre de la madre de su hijo.

Y es que aunque poco se sabe sobre cómo fue esta historia, ahora el diario inglés The Mirror ha publicado que el pequeño no conoce a su madre pero que ha preguntado en varias ocasiones por ella. Ha sido la hermana de Cristiano, Alma Aveiro, quien ha informado sobre esto: "Nosotros decimos que su madre está de viaje. Él no pide más. Una vez le dijimos que estaba en el cielo, pero mi hermano y mi madre nos pidieron que no lo repitiéramos".

La madre del hijo de Ronaldo es desconocida incluso por la propia madre de CR7, quien explica en su biografía cómo se enteró de que iba a ser abuela: "Voy a tener un hijo y quiero que me ayudes a educarlo y a darle amor, como siempre has hecho conmigo y con mis hermanos. Nunca se sabrá quién es la madre del bebé". ¿¿¿Ni siquiera su hijo???