Hiba Abouk y Sergio Ramos desmienten su posible romance en las redes sociales

LO DEJAN BIEN CLARITO EN TWITTER

Hace unos días escuchábamos rumores que apuntaban hacia una posible relación entre Sergio Ramos e Hiba Abouk y al parecer, no les han sentado nada bien. Y es que según el columnista de la revista Cuore, Enric Bayón, era posible que entre la actriz y el futbolista hubiera habido algo más que una simple amistad. Pero esto no ha quedado así ya que tanto Sergio como Hiba se han encargado de desmentirlo mediante las redes sociales para que no quede ninguna duda.