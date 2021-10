La hermana de Jesé Rodríguez arremete contra Aurah Ruiz: "Solo quiere quedar bien en las redes"

La relación de Aurah y Jesé Rodríguez ha sufrido incontables idas y venidas, protagonizando escenas dignas de una telenovela. Sin embargo, desde que se fueron a vivir juntos y retomaron su relación ha tenido lugar la pelea más comentada de todas. Según algunos testigos, Aurah habría intentado atropellar al futbolista.

La familia de Jesé está preocupada

Aunque la pareja ha negado los hechos en repetidas ocasiones, Queila Rodríguez no ha querido quedarse callada y se ha posicionado a favor del testigo que presenció la pelea: "Lo que ocurrió fue lo que dice el chico. Si pudiera hablar, hablaría de muchas cosas. Tiene que ser cuando mi hermano no esté con ella, ella lo niega y él la apoya cuando no es verdad", decía en el programa presentado por Carlota Corredera.

Para ella, Jesé se encuentra totalmente manipulado por su novia, y miente a todo el mundo para evitar confrontaciones y escándalos públicos, pero su familia está realmente preocupada por esta relación: "Hemos sufrido, seguimos sufriendo y esto tiene que parar, pero la decisión la tiene él. Yo solo quiero que haga mejor su vida".

La noche de la pelea, la hermana del futbolista se encontraba cuidando al hijo que tienen en común la pareja cuando ocurrió el suceso. Queila Rodríguez también hizo alusión al mensaje que Aurah lanzó por sus redes sociales negando lo ocurrido, y afirmó que "Es algo grave lo que ha hecho, lo que está pasando, pero solo le interesa quedar bien de cara a redes sociales". Ella confía en que "en algún momento la tortilla se dará la vuelta".

Todavía no sabemos si estas duras declaraciones tendrán algún tipo de respuesta por parte de Aurah. Lo que es seguro es que, a pesar de las negaciones, Jesé Rodríguez no acudió al entrenamiento el día siguiente del supuesto atropello. Quién dice la verdad y quién miente, solo lo saben ellos. Jesé afirma que "está todo bien, está todo correcto".

