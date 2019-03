La hermana de Beckham está en la ruina

Según explica ' Cuore ', actualmente, Lynne vive de las ayudas estatales, unos 200 euros semanales. En contraposición, la fortuna de los Beckham está valorada en 152 millones de euros.

El jugador se encuentra “perplejo y disgustado” ante la noticia, ya que desconocía las penurias económicas de su hermana.

La mayor de los hermanos Beckham es madre de tres hijos. A día de hoy, tiene como pareja a un ex convicto que conoció vía Facebook. Desde entonces David no mantiene mucha relación con su hermana, ya que el futbolista no aprueba esta relación, ni la que tenía con su ex marido, quien trafica con cocaína.

Desde la muerte de su padre, David siempre ha ayudado a su dos hermanas –la otra es Joanne de 28 años-. De hecho, a su hermana Lynne le compró una casa de 300.000 euros. El centrocampista ha asegurado que cuidará de sus dos hermanas, porque "es lo único que le pidió su padre”.