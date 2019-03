Helen Lindes y Rudy Fernández, nueva parejita a lo 'Carbonillas'

En esta ocasión no hablamos de un futbolista y una cantante o presentadora, no. La nueva parejita de moda es una ex Miss España con un jugador de baloncesto. La web Vanitatis revela que el jugador de los Dallas Mavericks, de la NBA, el mallorquín Rudy Fernández habría comenzado una relación junto a una de nuestras misses más mediáticas: Helen Lindes.

Al parecer, hace unas semanas que se les pudo ver de lo más cariñosos en un chiringuito de Ibiza. Los que allí le vieron aseguraron que los jóvenes tenían muchísima química y complicidad... Tras aquello nada más se supo de la supuesta relación, pero han sido ellos mismos los que a través de las redes sociales han ido confirmando esta ¿historia de amor?

Los dos han tuiteado un supuesto viaje ‘con amigos’ a la ciudad más romántica del planeta... París. Y de paso, -¡qué casualidad!-, ambos pasaron un divertido día en Disneyland París. ¿No se han dado cuenta aún que por las redes sociales no puedes contar nada de nada?

Aunque ahora mismo han retomado sus agendas laborales, la ex Miss ya ha dejado claro en la red social que pasará el mes de agosto en Lanzarote y el baloncestista ha tuiteado... “Este sábado empezamos el RF5 camp. Después, vacaciones en buena compañía”. ¿Pasarán el verano junto en tierras canarias?