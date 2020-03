Helen Lindes y Rudy Fernández se quedarán en casa durante las próximas semanas junto a sus dos hijos. El matrimonio, al igual que ya están haciendo muchísimos rostros conocidos, quiere concienciar así sobre la necesidad de 'aislarse' para evitar la propagación de esta pandemia.

Sobre todo en su caso ya que el compañero de equipo de Rudy, Trey Thompkins, ha dado positivo por coronavirus. Él fue uno de los miembros del equipo que formó parte de la expedición del Madrid que viajó a primeros de marzo a Milán para jugar contra el Armani. De ahí que ahora tanto Helen como Rudy y sus dos hijos estén en cuarentena.

"Los últimos días los he vivido como si estuviera viendo una película apocalíptica. Casi sin poder realmente asimilar que esto no es ficción sino una terrible realidad", ha escrito la ex Miss España en sus redes sociales. Y ha añadido: "A nosotros también nos ha tocado quedarnos en casa, por precaución, las próximas semanas. Se aproximan días intensos donde habrá que sacar el ingenio para entretener a los niños, no alarmarse y aprender a desconectar".

Para terminar, ha hecho la siguiente reflexión: "Por fortuna estamos todos bien pero lo que más miedo nos da son las repercusiones que tendrá en la sociedad esta pandemia. Ojalá sea sólo cuestión de semanas y dentro de poco podamos todos volver a la normalidad. Está en nuestras manos que consigamos controlarla así que, por favor, tomemos las precauciones adecuadas para prevenir el contagio".

