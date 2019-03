Guti y Romina Belluscio: vacaciones en familia y en alta mar

Con la llegada de los hijos del futbolista a la isla ibicenca, Guti y su chica, Romina Belluscio, pasaron un gran día en alta mar. Tras recogerlos en el aeropuerto, decidieron pasar una mañana navegando por las aguas del mediterráneo donde hubo risas, carantoñas y gestos de cariño por parte de todos los miembros de la familia.

Guti disfrutó haciendo el niño con sus hijos, jugando y divirtiéndose a la vez que no le quitaba el ojo de encima a su chica. Eso sí, Romina no quiso mantenerse al margen y lo dio todo y más con los pequeños, haciendo sus primero pinitos como mamá. Y lo cierto es que a la argentina no se le da nada mal, hasta el punto que Zaira y Aitor estaban encantados con su presencia.

Pero entre tanta estampa familiar, la pareja también tuvo su momento de intimidad. Mientras los niños jugaban, Guti y Romi aprovecharon para darse un chapuzón de lo más romanticón, en el que los besos y las caricias estuvieron presentes durante todo el baño.

A pesar de no llevar juntos ni un año de relación, lo suyo ya apunta a convertirse en una de las parejas más sólidas del panoráma celebrity y estas imágenes, así lo demuestran.