Guti causa revuelo con su cambio de look por su parecido a Hitler

Guti vuelve a sorprendernos con un nuevo cambio de look, que no ha pasado desapercibido debido a su gran parecido al temido Adolf Hitler, con un el pelo al lado y un bigote muy similar. Algunos seguidores del ex jugador del Real Madrid no han tardado en sacarle la similitud y publicarlo en las redes sociales utilizando un tono burlesco para referirse al ex futbolista.

Reacciones como "Pronto entrará al primer equipo del Madrid o dirigirá el IV Reich, lo primero que llegue" o "que crack se parece a Hitler", son algunos de los comentarios que están circulando en las diferentes redes sociales.

Si algo caracteriza a Guti son los distintos cambios de look a lo largo de estos años, y es que son muchas las bromas que se hacen respecto a su particular estilismo. Si algo se puede decir del ex futbolista es que tiene una personalidad única y peculiar a la hora decidir sus cambios de imagen.