Aunque durante los últimos meses mucho se ha hablado de los hijos de Guti y Arancha de Benito después de que ella concediese una entrevista en un programa de televisión, lo cierto es que Arancha de Benito y Guti siempre han intentado mantener a sus hijos lo más alejados posible de la prensa.

Y si hace pocas semanas veíamos a Zayra, su hija mayor, posar junto a su madre por primera vez en un photocall ante la prensa; ahora ha sido su hermano Aitor el que ha acaparado toda la atención.

El hijo de Arancha de Benito y Guti ha cumplido 18 años y su madre se ha mostrado así de orgullosa de su "casi hombre".

"Ayer cumplías tu mayoría de edad, tus ansiados 18!! No me he dado cuenta del paso del tiempo, qué rapidez!! Te miro y veo a un proyecto de hombre, con sus ideas rebeldes, en plena arborescencia y evolucionando con la vida felizmente. Me pareces tan bonito, tan perfecto, tan inocente. Crees saber casi todo, pero te tropezarás muchas veces y te levantarás habiendo aprendido algo positivo. Era más fácil cuando te llevaba a pasear al parque, te dejaba jugando en la arena, te observaba mientras dabas patadas al balón... y yo te observaba desde mi banco sentada sin quitarte la vista de encima... Pero eso ya pasó, ahora eres casi un hombre y tengo más miedo que cuando eras un peque, porque ya no te llevo de la mano, ni en brazos, ahora tienes que levantar el vuelo, encontrar tu sitio, tu camino. Quiero que sepas que me tienes aquí, que siempre me tendrás, cuando me necesites estaré dispuesta a escucharte, que cuentes conmigo, te ayudaré en lo que pueda y queriéndote más que a mi propia vida. FELICES 18 #amorinfinito #mayoriadeedad #eltiempovuela", escribe junto a la imagen donde posa junto a su hijo que te mostramos en el vídeo de arriba.

