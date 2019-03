La Guardia Urbana de Barcelona multa a Gerard Piqué por desobediencia: "Me tenéis envidia porque soy famoso"

Gerard Piqué se ha visto metido en un buen lío. El jugador del Fútbol Club Barcelona protagonizó un encontronazo en las calles de la ciudad condal con la Guardia Urbana.

Todo sucedió cuando las autoridades decidieron multar al hermano del futbolista por llevar 15 minutos parado en el carril bus. Una multa que puso de los nervios a Piqué que reprochó a la Guardia que lo hacían porque le tenían envidia: "Me tenéis envidia porque soy famoso".

Además si con lo de famoso Piqué no se había quedado a gusto del todo, el central añadió: "Voy a hablar con tu jefe y se te va a caer el pelo".

Unas palabras que hicieron que la Guardia Urbana amonestase a Piqué por falta de respeto y de desobediencia leve a la autoridad. Y es que como publica La Vanguardia, al coger la multa el futbolista decidió hacer una pelota con ella y tirarla al suelo.

Un hecho del Piqué no ha dudado en dar la cara a través de Twitter y pedir disculpas por su actuación: "Se ha exagerado mucho lo que dije pero, en cualquier caso, lo siento, me he equivocado y no volverá a ocurrir". ¿Qué pensará de todo esto Shakira?